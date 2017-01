Stephanie Cayo y su rol en la serie sobre Hugo Chávez

La polémica serie “El Comandante” inspirada en Hugo Chávez tiene entre sus protagonistas a la peruana Stephanie Cayo. ¿Qué papel personificará?

En entrevista con El Comercio, la actriz cuenta que personifica a Mónica Zavaleta, una periodista peruana que llega hasta Caracas interesada en la figura del ex dictador.

“Llevo muchos años interesada en la situación de Venezuela, así que cuando me ofrecieron el papel, dije: ‘No me voy a perdonar si no estoy en la serie. Tengo que leer ese guion y dar mi granito de arena al programa’”, dijo la actriz.

La serie se estrena hoy por TNT y Hugo Chávez es interpretado por el actor colombiano Andrés Parra, quien encarnó al narcotraficante Pablo Escobar en la serie “Escobar, el patrón del mal”.

Veamos el tráiler