Star Wars: The Last Jedi: El salar de Uyuni se luce en el tráiler [VIDEO]

El tráiler de Star Wars: The Last Jedi se estrenó esta mañana y la emoción de los seguidores de la saga no tiene cuando acabar. Pero esta alegría se multiplicó en Bolivía luego de que en las escenas del adelanto se viera al conocido salar de Uyuni.

[Mira el primer tráiler de ‘Star Wars: The Last Jedi’]

Desde hace unos meses se rumoreaba que este hermoso desierto de sal formaría parte del capítulo VIII de la saga intergaláctiva; sin embargo, el rumor recién pudo ser confirmado hoy con la aparición del tráiler, según informó El Deber.

En el adelanto se observa que el lugar boliviano sirve para un combate. Naves de la Alianza Rebelde vuelan sobre el fondo blanco en lo que seria la batalla más importante en la cinta.

Foto: Denomades

A finales del año pasado ya se había divulgado una foto en la que se ve a parte de la producción en el Salar de Uyuni.

Más información

Mira aquí la transmisión del Star Wars Celebration EN VIVO https://t.co/oT6WHCCv6V pic.twitter.com/Vx4wnqBKhZ — Diario Perú21 (@peru21noticias) 14 de abril de 2017