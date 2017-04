Stan Lee cuenta la verdad sobre su fortuna

¿Quién no conoce a Stan Lee hoy en día? Es el creador de una infinidad de personajes de la casa de comics, Marvel. Entre los más conocidos se encuentran: ‘Spider-Man’, ‘Hulk’, ‘Thor’, ‘Iron Man’, ‘Ant Man’, ‘Doctor Strange’ y ‘Daredevil’. Gracias a Lee podemos ver las aventura de estos superhéroes en el cine y la televisión. Debido a esta razón, muchos aseguran que Stan Lee es uno de los hombres más ricos de su país.

La mente maestra de Marvel recibe al año y hasta que muera la suma de $1 millón de dólares por parte de Disney, que le paga, entre otras cosas, para que aparezca en los conocidos cameos en sus películas. A esto se le suma las regalías por sus obras. Sin embargo, Lee niega ser tan adinerado como muchos suponen.

En una reciente entrevista, el editor de cómics contó: “Mi hija estaba navegando en Internet el otro día y leyó que mi fortuna se estima en 250 millones de dólares. ¡Vamos hombre! Eso es ridículo. No tengo 200 millones de dólares. No tengo 150 millones. Ni siquiera tengo 100 ni nada que se acerque a esa cifra. (…) Ni en mis más locos sueños he tenido esas cifras locas que dicen. Todo lo que sé es que he creado un montón de personajes y me he divertido mucho con ese trabajo”

Según el portal ‘Celebrity Networth’, su fortuna asciende a unos $50 millones, lo suficiente para un buen ritmo de vida en West Hollywood, California, donde vive junto a su esposa Joan desde 1981.

