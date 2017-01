Sofía Franco tras su regreso a la TV: “Se respeta a la competencia”

Todo quedó listo para que Sofía Franco asuma un nuevo reto en el programa Cuéntamelo todo, que se estrenará a partir del lunes, a las 8:30 a.m., por las pantallas de ATV y tendrá como competencia a Espectáculos, de Jazmín Pinedo.

“Es una competencia que se respeta y no hay que subestimarlos, porque ellos ya tienen su terreno ganado y nosotros empezamos a construir el nuestro”, señaló Sofía, quien tendrá como panelistas del magacín a Alejandra Baigorria, Santi Lesmes y Kurt Villavicencio.

En otro momento, Franco manifestó que su salida de América TV fue porque “quería cambiar la rutina y hasta experimentar un poco”.

Consultada por su ex compañero Rodrigo González ‘Peluchín’, quien deslizó que ella tuvo ‘falta de lealtad’, la animadora prefirió no volver a tocar el tema.

“No debí comentar nada porque no pensamos igual y eso quedó atrás. Ya es un tema zanjado”, refirió.