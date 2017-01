¿Quién no ha escuchado la canción I will survive (Sobreviviré)? No importa la edad que tengas, el tema de Gloria Gaynor es todo un himno a nivel mundial y esto lo saben muy bien los diversos actores y actrices de Hollywood que decidieron entonarla a pocos días de que Donald Trump asuma el cargo como presidente de los Estados Unidos.

Para este proyecto, impulsado por la revista W Magazine se decidió utilizar esta canción por toda la carga de conciencia social que lleva acuestas y que incluso fue designada por la Biblioteca del Congreso norteamericano como “significativamente cultural, histórica y artística”.

“Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia, _I will survive. Sobreviviré. Sobreviviremos”, explica la revista estadounidense.

Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig, Mahershala Ali son algunos de los 21 actores que prestaron su voz para hacerle frente a un nuevo capítulo de la historia de Estados Unidos que estará encabezado por el siempre polémico Donald Trump.

Emma Stone, Amy Adams, Natalie portman, Andrew Garfield y mas celebridades cantan 'I Will Survive' antes de la Inauguración de Trump 2017. pic.twitter.com/1xXYduyUL5 — Stone. (@AleeFangirl) 11 de enero de 2017

