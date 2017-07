La modelo Shirley Arica está siendo criticado por un ampay en el que se le ve besando a un hombre que no es su esposo. Para defenserse, ella se comunicó con el programa ‘Cuentamelo Todo’, y arremetió contra el conductor, ‘Metiche’, su ex pareja Rodney ‘Pio’ Dean, y contra Mariana, la ex pareja de Angelo, quien se le vinculó, Angelo.

► Esposo de Shirley Arica descubre en ‘ampay’ que ya no tiene el corazón de ‘la chica realidad’

Inicialmente, Arica le manifestó a ‘Metiche’, que él no tenía derecho para juzgarla. “Tú eres nada de nadie para quejarte así de nadie. Tu vida me llega altamente para que vengas venir a juzgarme como madre”, le dijo.

Asimismo, señaló: “Si yo me agarro al chico de la esquina, es mi problema, a ti no te importa. Yo estoy soltera hace cuatro meses. Yo velo sola por mi hija desde diciembre”.

“Nadie me da un sol, el papá de mi hija no me da ni un sol”, aseveró dejando en evidencia que su aún esposo no estaría cumpliendo con las necesidades de su pequeña.

“La otra chiquita que está a tu lado tampoco me importa”, expresó la modelo refiriéndose a Mariana, la ex pareja del sujeto con el que se ampayó besándose.

Sin embargo, el momento más sorprendente ocurrió cuando Shirley Arica puso en duda la sexualidad de Rodney ‘Pío’ Dean, el primo del ‘Loco’ Vargas. “Si a mí me gustan los hombres, a él también le gustan”.

“Yo puedo decir muchas cosas, pero no lo hago porque es el papá de mi hija. Lamentablemente cuando un hombre no trabaja y no se pone los pantalones, es por las puras”, añadió.

