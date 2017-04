Shirley Arica le responde a Magaly Medina: "Urraquita, deje de colgarse de mí"

Shirley Arica no aguanta pulgas. La modelo le respondió a Magaly Medina, luego de que la periodista tomara unos minutos del noticiero ’90 segundos’ para arremeter contra la participante de El gran show y recordarle que siempre “se agarra a golpes con el marido” aunque luego se amisten.

“Qué tan pendiente para de mi vida privada Sra: Magaly Medina, le informo que usted está en un noticiero, así que solo dedíquese a hacer su noticiero y aprenda a hacer noticia que por lo visto, le falta muchísimo o mejor quédese en su casa descansando, si lo único que sabes hacer es meterse en la vida de uno, después de generar noticias de farándula…”, escribió Shirley Arica en su Facebook.

Pero, eso no fue todo. Shirley Arica también la llamó ‘Urraquita’ con un aire de desdén. Al parecer, a la modelo le molestó mucho que la periodista la criticara cuando ambos “aparecen de la mano en los programas de TV contando que se aman mucho” tras las escenas de violencia.

“Si quiere ráting para su programa, trabaje más. Le informo que no me verá con ningún banner atrás facturando como se refiere (…) Así que urraquita deje de colgarse de mí, porque yo no necesito colgarme de usted”, sentenció Shirley Arica.

