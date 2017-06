Shirley Arica arremete contra el padre de su hija y le dice de todo [VIDEO]

No se calló nada. Shirley Arica acusó al padre de su hija de irresponsable y aseguró que actualmente mantiene únicamente con sus ingresos a la pequeña.

La modelo expresó toda su indignación a través de su cuenta de Facebook, desde donde se refirió con duros calificativos a su todavía esposo Rodney ‘Pío’ Dean.

“Qué lastima me das y qué arrepentida estoy de haber escogido mal y haberle dado a mi hija un padre tan irresponsable como tú, que piensa que solo vive de pañales y leche. Gracias a Dios tengo una buena economía y hoy por hoy puedo mantenerla sola. No daré detalles porque no vales la pena”, escribió.

“Qué pena que sigas debajo de las faldas de tu madre y que hasta el día de hoy no trabajes, y encima, te prestes y no pagues. Ojalá tomes conciencia, aunque sé que no la tienes porque eres un conchudo, y termines de pagarle a mi mamá. Ya me cansé de taparte y venderte como el padre responsable que jamás fuiste, que todo el mundo sepa la realidad. Muchas personas dicen: ‘Es el padre de tu hija, piensa…’ pues ya lo pensé y con padres así, es mejor hacer de cuenta que no los tienes”, finalizó.

► Andrea Luna responde a las críticas de Shirley Arica

La reacción de Rodney ‘Pío’ Dean no se hizo esperar. No hizo un descargo sobre las acusaciones de la ex participante de ‘El Gran Show’, pero insinuó que sus afirmaciones no son ciertas.

“Te debo un gran respeto, primero por ser mujer y segundo por ser la mamá de Sky. No diré más, solita te darás cuenta”, sostuvo.

Te puede interesar