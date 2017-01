Shia LaBeouf: Detienen al protagonista de Transformers por agresión. [VIDEO]

El actor Shia LaBeouf, protagonista de la saga Transformers, fue detenido por la policía tras protagonizar una pelea en medio de una protesta contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump en New York.

Según fuentes policiales, un transeúnte se acercó al protagonista de “Transformers” y le dijo “Hitler no hizo nada malo”; entonces, sin dar opción a respuesta, Shia LaBeouf le arrancó la bufanda y le arañó el cuello. Las autoridades que se encontraban en el lugar se percataron del incidente y lo llevaron a la comisaría.

Aunque las circunstancias permanecen todavía sin esclarecerse, un vídeo subido a Twitter muestra el momento en el que los policías arrestan al Shia LaBeouf.

Ahora Shia LaBeouf afronta un cargo por delito menor y tras ser puesto en libertad regresó a las afueras del “Museum of the Moving Image de Queens”, donde le esperaban algunos seguidores al grito de “él no nos dividirá”. Finalmente, se marchó en un taxi que lo estaba esperando.