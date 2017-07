La conductora Sheyla Rojas no viene pasando un buen momento. Se encuentra involucrada en un problema con la madre de Patricio Parodi, y al ser interceptada por una reportera de ‘Amor, Amor, Amor’, ella respondió fuerte y claro.

► ¿Sheyla Rojas está peleada con la mamá de Patricio Parodi? La modelo respondió así

“Yo siempre me he referido con el mayor cariño que puedo tener de la mamá de Patricio… No me gusta estar en dimes y diretes, no me voy a pelear con nadie”, explicó inicialmente.

Sin embargo, preguntarle la razón por la que ella borró los comentarios de Veronica Costa, madre de Parodi, la conductora se indignó y le dijo: “Tú como reportera estás mintiendo. ¿Yo en qué momento he borrado el comentario?”

► Sheyla Rojas cuenta todo sobre su ‘ampay’ con empresario Pedro Moral y detalla su relación con Maluma

Rojas añadió molesta: “No has visto mi Instagram. Lo que hice fue desactivar los comentarios en general. No digas que los he borrado”

