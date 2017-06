Sheyla Rojas se indigna por especulaciones sobre supuesto romance con Maluma [VIDEO]

El reciente viaje de Sheyla Rojas se prestó para las especulaciones de un supuesto romance entre la modelo y Maluma. Las coincidencias en sus fotos de redes sociales alimentaron los rumores de una relación. Sin embargo, la ‘Leona Loca’ descartó cualquier vinculo con el popular cantante.

► Sheyla Rojas en una relación con… ¿Maluma?

“Yo estaba en México, pero no estaba con la persona que dicen que estaba… Es mentira, son titulares que están patinando. Pueden ver el registro migratorio de Maluma y el mío”, manifestó Rojas en ‘Estás en Todas’.

La ex participante de ‘Esto es Guerra’ señaló que no tiene motivos para aclarar temas de su vida privada.

“No tengo nada que decir ni declarar, es mi vida privada… no tiene nada de malo pero tampoco tengo que estar diciendo si soy amiga de tal o cual persona. Hemos trabajado juntos en ‘Combate’ y no tengo que confirmar o negar algo. Si no lo expongo es por algo, no porque esté haciendo algo malo. Es porque es mi vida privada”, sostuvo.

