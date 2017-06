Sheyla Rojas le pide a Patricio Parodi que "deje de hacer berrinches" [VIDEO]

Sheyla Rojas se cansó de la actitud de su ex pareja Patricio Parodi y no dudó en decir que el guerrero “está haciendo berrinche” al no declarar luego de la pelea con Flavia Laos, quien la llamó “gallina vieja” en una transmisión en vivo.

“Nosotros ya habíamos conversado y lo que él está haciendo es llevar al plano público algo que tanto él como yo habíamos dejado en privado”, dijo Sheyla Rojas durante el programa ‘Estás en todas’.

También mostró su fastidio hacia el guerrero ya que este le dejó de hablar luego que ‘Shey’ le respondiera y generara una serie de ataques hacia la actriz de ‘Ven baila quinceañera’.

“Nosotros terminamos nuestra relación en los mejores términos. Se molestó por lo que dije. Además él está en otra etapa y yo también”, manifestó la panelista, claramente ofuscada.

En medio de la discusión salió Yako Eskenazi a tratar de defender a su compañero de equipo diciendo que al ‘Pato’ aún le falta mucho por vivir.

“Su molestia es propia de su edad. Yo he conversado con él y está un poco incómodo por todo lo que está pasando y todo lo que se dice. Además Sheyla Rojas ha sido su primer gran amor”, explicó el también guerrero, tratando de calmar las aguas.

