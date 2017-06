La conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas se animó a hablar de sus salidas con el joven empresario, Pedro Moral, con quien hace una semana, protagonizó un ampay en una discoteca limeña.

Al parecer, la popular integrante de ‘Esto es guerra’ estaría encandilada con su nuevo galán ya que lo llenó de halagos en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

► Sheyla Rojas regresó a ‘Esto es guerra’ y así fue el frío saludo de Patricio Parodi [VIDEO]

“Me parece un chico bueno, recién lo conozco… No quiero apresurar las cosas porque recién salgo de una larga relación. Para volver a enamorarme pasará mucho tiempo. Lo que estoy conociendo de él me gusta… Es un buen hijo, trabajador, sencillo y divertido”, contó Sheyla Rojas.

Además, la ‘leona’ aclaró que no tuvo una relación sentimental con el cantante Maluma, pero reveló que sí salió con él y que conoce a la familia del colombiano: “Lo conozco hace mucho tiempo, a él, y a su papá. He bailado más con su papá que con él. Somos amigos, no pasa nada. Conozco a su familia porque trabajamos juntos en Combate hace seis años.

Te puede interesar