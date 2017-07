¿Sheyla Rojas está peleada con la mamá de Patricio Parodi? La modelo respondió así

La modelo chiclayana Sheyla Rojas aseguró que no tiene una mala relación con Verónica Costa, madre de su ex pareja Patricio Parodi. Además, señaló que los dimes y diretes a través de sus redes sociales fueron solo un malentendido.

“Mi relación con ella (Verónica Costa) es buena. Ya lo conversé con ella y creo que esta demás dar explicaciones. Sé lo que pasa, ella también y lo que quieran generar otras personas no nos interesa”, contó la integrante de Esto es guerra.

“No quiero que esto se haga más largo ni que la gente mal interprete las cosas. Si quieren que me pelee o nos llevemos mal, no va a pasar. No me gusta generar los comentarios negativos a raíz de un malentendido”, agregó.

La modelo prefirió no caer en provocaciones y le restó importancia a las críticas en su contra.

“Conozco a la familia (de Patricio) y ellos me conocen a mi. Cada uno puede tener un punto de vista distinto y no por eso nos vamos a enemistar. Siempre me he referido con el mayor cariño con ella, no me gusta pelearme con nadie. Las críticas no me interesan”,dijo Sheyla Rojas, quien invitó a todos a donar este 12 y 13 de julio en la campaña Ponle Corazón.

