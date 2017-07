¿Shakira se incomodó al escuchar 'La bicicleta' en la boda de Messi? Esto contó el DJ Danilo Michaut

Tres días han pasado desde la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, pero los detalles y anécdotas del matrimonio siguen saliendo a la luz. Esta vez fue el turno del DJ Danilo Michaut —quien fue el encargado de ponerle el ritmo a la fiesta— para contar el comportamiento de Shakira cuando pasaron su canción ‘La Bicicleta’.

¿Qué pasó? El DJ Danilo narró en el programa radial argentino Procopio 830 que cuando ambientó el matrimonio con el tema musical de moda ‘La Bicileta’, la cantante Shakira se retiró del salón presuntamente incómoda.

“En la primera escena, yo en algún momento puse La Bicicleta de Shakira y ella se fue del salón —quizás fue al baño—, pero no sabemos por qué. ‘Acaba de entrar’, me dijo el organizador. Por la duda no ponemos más, capaz se siente incómoda”, señaló el DJ.

Más adelante, aclaró que “no fue un pedido de ella” el no colocar más de sus éxitos musicales, pero ellos como responsables de la música no quisieron arriesgarse a algún impasse en el momento más importante de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

¿Tal vez Shakira no quería llamar la atención?

