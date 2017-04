Sergio Galliani solicita ayuda a PPK debido a que podría cerrar su empresa por culpa de la Sunat

El actor Sergio Galliani, recordado por su personaje en la desaparecida teleserie Al fondo hay sitio, escribió una carta al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski debido a que está pasando serias dificultades con sus pagos ante la Sunat por su empresa cultural, una Pyme que ya tiene 10 años de constituida.

“Hace un mes aproximadamente, me llamó una señorita de la Sunat, Milagros Zapata, de esas personas que te llaman muy amablemente para decirte con voz melodiosa casi cantada, que pagues tus impuestos porque iban a embargar las cuentas de mi pequeña empresa. Empresa destinada a invertir en cultura (…) una de las pobres Pymes que sufren estos asaltos ya que con las grandes empresas no pueden hacer nada”, escribió el artistas en Facebook.

“Al día siguiente del pago me embargaron la cuenta… eso fue hace un mes. Llamamos a la señorita Zapata para que desbloquearan la cuenta ya que teníamos que hacer pagos y dentro de ellos los impuestos que se venían del mes siguiente. (La trabajadora de Sunat le explicó que el proceso) toma su tiempo, desde que sale la resolución y el banco desbloquea la cuenta”.

Lo peor para el actor, es que estaría a punto de cerrar su empresa a causa de este lamentable inconveniente. Por ello, Galliani si dirigió al mandatario solicitando que tome cartas en el asunto.

“Entonces puedo decir que me han estafado. Me vinieron con el cuento de que si pagas te desbloqueo y nada (…) Sr. Presidente voy a cerrar mi empresa y no seré el único, hay miles de Pymes por ahí que les pasa lo mismo y nadie hace nada (…) Sr. Presidente HAGA ALGO… No se lo digo por mi solamente sino por las miles de familias que son afectadas por esta entidad”, contó el actor.

Aquí está parte de la carta de Sergio Galliani:

