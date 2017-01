Sergio Galliani: “Me limpiaré de la TV y haré mi película”

Luego de decir adiós a Al fondo hay sitio, el actor Sergio Galliani ha preferido este año no trabajar en televisión y dedicarse a proyectos de cine.

“Este año no voy a hacer nada de televisión, me alejaré para limpiarme y haré mi película como director. La cinta se llamará Sueños de azar, es un poco autobiográfica y trata sobre la historia del Perú durante la caída del gobierno de Alberto Fujimori y la época de los ‘vladivideos’. Tiene un contexto político y social… La película no es un drama, tiene un perfil de esperanza”, contó Galliani, quien agregó que este año se rodará el filme.

De otro lado, Sergio participó como actor en el rodaje de la película Una nueva canción. “En la película soy el director musical de todo el grupo. Están Sandra Muente, David Villanueva, Luis Baca, entre otros”, dijo Galliani, quien también actuará en la cinta Django 2 que dirigirá Giovanni Ciccia. “Gira en torno a la salida de ‘Django’ de la cárcel”, concluyó.