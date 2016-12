Marisabel Cuzma

Era dorado y metálico. Es posible que a muchos les encantara, pero a Carrie Fisher no le agradaba nada.

El traje de la princesa Leia, personaje entrañable de Star Wars, desató todo tipo de polémicas. Y ella, fiel a su estilo, no se quedó en silencio.

En reiteradas entrevistas, la intérprete de la princesa rebelde, Carrie Fisher , no dudaba en dejar en claro su malestar. Le incomodaba que relacionaran su imagen solo a ese famoso bikini que vio la luz en el Episodio VI, ‘El Retorno del Jedi’, a mediados de los 70, en una mítica escena, en la cual Leia Organa es capturada por el monstruo Jabba, el Hutt.

Carrie Fisher tenía tan solo 19 años la primera vez que interpretó a la Princesa Leia en ‘La guerra de las galaxias’, que comenzó su rodaje en marzo de 1976.

El polémico bikini dorado

La indumentaria es una de las más emblemáticas de la saga y se convirtió en uno de los disfraces favoritos de las aficionadas a los trajes sexys. Este fue creado por el francés Louis Beard, en 1946.

Leia y esa sensual vestimenta que fabricaron generó toneladas de objetos de merchandising y hasta colecciones de juguetes.

Se sabe que Disney recibió presiones de los seguidores de la saga para retirar del mercado unas muñecas de la Princesa Leia vestidas con el bikini de metal, ya que estas fueron duramente criticadas por los padres de familia, quienes consideraban que las muñecas Leia no eran apropiada para las niñas y niños fanáticos de la saga.

Frente a esta polémica, Carrie Fisher, harta de la situación, respondió de esta manera en una entrevista al WSJ .

“Creo que eso es estúpido… el padre que enloqueció con eso de ¿qué les voy a decir a mis hijas sobre ese atuendo?, pues que les diga que una babosa gigante me capturó y me obligó a usar ese estúpido traje, y que lo maté porque no me gustó. Así que después me cambié”, añadió.

*El bikini que más de una actriz buscaba lucir *

Sí, a muchas les encantaba. Y más de una actriz de Hollywood se sintió atraída por lucir el famoso bikini metálico.

Así fue el caso de Jennifer Aniston. En la serie ‘Friends’ salió vestida de Leia en la tercera temporada.

La subasta del famoso traje dorado

El traje de la princesa Leia se subastó a 96 mil dólares, en Estados Unidos en octubre del 2015.

Según informó Quartz , la subasta fue realizada por la casa Profiles in History y empezó a un precio de 80 mil dólares.

