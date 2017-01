El mundo de la música pop se sorprendió luego de que la cantante estadounidense Selena Gomez fuera captada en besando al cantante canadiense The Weeknd, según imágenes reveladoras del portal TMZ.

Las fotos que presenta el portal muestran a la intérprete, a las afueras de un restaurante italiano en Santa Mónica, California, abrazada de The Weeknd. Luego la pareja se da un beso, minutos después Selena continúa mostrándose cariñosa con el cantante.

La intérprete de I Want You to Know estuvo por un largo periodo alejada de los eventos públicos debido a que estaba recibiendo tratamiento por los efectos secundarios del lupus que padece.

DATO

Selena Gomez fue pareja —durante mucho tiempo— del cantante, también canadiense, Justin Bieber.

