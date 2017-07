¡Se agotaron las entradas para ver a Jarabe de Palo en solo cuatro días!

Malas noticias para los amantes de Jarabe de Palo que no compraron sus entradas para el próximo concierto en Lima. Toda la taquilla ya fue vendida, no hay espacio para más gente y no pocos quieren una segunda fecha.

➤ El 70% de las entradas para el concierto de Jarabe de Palo se vendieron en un día

Nardos Producciones, empresa encargada de la llegada a Lima de la gira ’50 Palos’, en la cual se celebrarán los 50 años de Pau Donés – vocalista de la banda desde 1996 – y 20 años de carrera de Jarabe de Palo, anunció este lunes que se agotaron las oportunidades para asistir a la velada en el Auditorio del Pentagonito, el 19 de Octubre.

Se ha prometido que el formato del concierto será íntimo, dinámico y donde se tocarán los temas más conocidos de la carrera de Jarabe de Palo, interpretadas por piano, voz, contrabajo y violoncello. Habrá proyecciones y monólogos.

Te dejamos con algunas de las canciones que más nos gustan.

1.

2.

3.

4.

5.

Esta nota también te puede interesar