¡Sorprendente! Scarlett Johansson tiene una doble de 72 años que lucía así [Video]

La actriz estadounidense Scarlett Johansson sorprendida al descubrir que existe una mujer de 72 años que durante su juventud se parecía mucho a ella.

Todo inició cuando el nieto de la mujer, llamada Geraldine, publicó en redes sociales una fotografía de hace 50 años que revela el gran parecido de su abuela con Scarlett. La foto data de 1967, cuando Geraldine tenían tan solo 22 años.

“Mi abuela se parecía a Scarlett Johansson cuando era más joven”, escribió Denver Dodd en su mensaje junto a la imagen.

Y gracias a la repercusión que la imagen en las redes sociales, la protagonista de ‘Ghost in the Shell’, se enteró que tenía una gemela de 72 años y no dudó en expresar su deseo de conocerla a través de un video.

“Quiero compartir esa cara de borracha contigo. Vamos a tomar una copa, Geraldine”, señaló la actriz en el video, debido a que Geraldine confesó que cuando se hizo la famosa foto estaba con unas copas de más.

A continuación, el video de Scarlett Johansson invitando a Geraldine a tomar una copa:

Te puede interesar

Jessica Newton: “Llevar la banda de Perú es siempre una experiencia inolvidable en el Miss Supertalent” https://t.co/rkE7r6QwVn pic.twitter.com/jvcART6380 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 1 de mayo de 2017