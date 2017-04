¿Sabías que Luis Fonsi no fue nada 'despacito' con su ex esposa?

Cuando Luis Fonsi dice que su divorcio con Adamari López fue uno de los momentos más difíciles de su vida, en verdad no miente. Porque más allá de la separación, salió a la luz una historia de maltrato con una mujer que padecía cáncer y luchaba para sobreponerse.

La actriz Adamari López contó en 2013 que el final de su matrimonio fue una pesadilla dolorosa. Y lo dijo en medios, y también en un libro, donde habló con el corazón y la razón. “Fue difícil saber qué era lo correcto para decir [en el libro]. No todo el mundo tiene que saber todo, pero hay cosas que yo necesitaba sacar también de mi corazón y nunca ha sido con el afán de lastimar”.

Sobre las razones que tuvo para contar en el libro algunos de los momentos personales que vivió junto a su ex esposo, dijo: “Él fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”.

López afirmó que una vez el matrimonio entró en crisis, Fonsi “no quiso luchar” y fue él quien tomó la decisión de separarse. Se lo comunicó por teléfono.

La batalla sola

Pero eso no fue lo peor.“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme”, afirmó. Y llorando dijo algo que paralizó a la audiencia en ese momento: “Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”.

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López decidió dar a conocer su vida cuatro años después de la separación. Y contó que le descubrió infidelidades, y lamentó haber callado. Incluso, detalló que cuando eran novios él ya había traicionado su confianza, pero decidió perdonarlo por amor.

Fonsi negó cada palabra de Adamari: “Todo lo que hice lo hice por amor. Mi único deseo es que se escuche la verdad de lo que vivimos. El divorcio no es un delito. El amor en ocasiones se transforma, en ocasiones se acaba. La responsabilidad es compartida. No se puede ignorar lo que uno siente”.

El libro ‘Viviendo’ de Adamari es ciertamente un dolor de cabeza para Fonsi.

