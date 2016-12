Rosángela Espinoza se defiende de críticas tras ganar 'Reyes del show'

La modelo Rosángela Espinoza salió al frente para defenderse de las críticas por haber ganado el reality de baile ‘Reyes del show’ el último fin de semana.

_“Realmente yo sé que el público sabe del esfuerzo y ven cómo es el proceso del aprendizaje….Me golpeé con Lucas (su bailarín) en los ensayos y casi me reviento la quijada y él ¡pobre! ¡cuántos codazos le he tirado! Y casi me reviento esto (señala la cabeza)”, declaró al programa ‘América Espectáculos’.