Rosángela Espinoza lloró al sentirse decepcionada de la conciliación entre su bailarín y 'Carloncho'

No pudo más. Rosángela Espinoza se quebró al sentirse decepcionada luego de que su bailarín en El gran show, Lucas Piro, y el locutor radial ‘Carloncho’, llegaran a una conciliación.

“A mí la gente me insulta en redes sociales. Ese día (del ataque con la correa) yo lo pasé muy mal y eso lo sabe mi familia, ya eso lo quiero dejar ahí. Qué me dejen mal, porque yo no le pegué a nadie, yo no estuve a tras de una persona para que denuncie a otro”, aseguró Rosángela Espinoza, entre lágrimas, a América Espectáculos.

“Le brindé mi ayuda (a Lucas Piro)… fui con mi hermana, mi sobrina, a llevarlo a la clínica, para que al final a mí me pongan de que yo fui la que armé todo esto. Me siento muy mal”, añadió la modelo.

Rosángela Espinoza esperaba que Lucas Piro le cuente que iba a llegar a un acuerdo con ‘Carloncho’, porque el argentino ya le había negado, en otra oportunidad, esta posibilidad.

“Le dije por qué no llegas a una actitud conciliadora y dejen ahí todo porque siguen hablando del tema. Él (Lucas Piro) dijo: ‘no, jamás, jamás, voy a llegar a una conciliación con él (‘Carloncho), que yo ya tengo papeles’”, indicó Rosángela Espinoza.

“Lo llamé (a Lucas Piro) para grabar un video clip de caporales y le brindé toda mi confianza y qué le costó decirme: ‘Sabes que Rosángela, voy a conciliar’, porque yo estaba como testigo. Le hubiese dicho: ‘Me parece perfecto si lo van a hacer’”, agregó.

Finalmente, Rosángela Espinoza remarcó que ya no quiere tocar el tema y que no volverá a hablar de su ex pareja ‘Carloncho’: “(Lucas Piro) me dejó mal, y a mí ya me dejó mal en dos oportunidades…y de la otra persona (‘Carloncho’) no voy a hablar. Ya no quiero hablar más del tema”.

