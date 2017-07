Rosángela Espinoza: “Estoy sensualmente soltera” [VIDEO]

¿Se acabó el amor? Hace solo una semana que Rosángela Espinoza fue ampayada saliendo de una discoteca con el empresario Ricardo Arrieta; sin embargo, hoy la ‘guerrera’ grita a los 4 vientos que está “sensualmente soltera”.

“Lo único que sé es que me voy a ir sola de viaje y nada más. Con eso te puedo decir todo… (¿Estás soltera?) No sé, solo te digo que me voy sopla de viaje, de vacaciones a las playas del Caribe”, indicó a ‘América Espectáculos’.

“No voy a hablar de ese tema y lo quiero dejar ahí. Estoy tranquila, relajada. Mi frase: ‘Estoy sensualmente soltera’”, finalizó con una sonrisa bastante pícara.

