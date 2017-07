Rodrigo González: "Todo lo que he dicho en televisión lo hice con el corazón"

¿Qué tal te va en el programa Amor, amor, amor al lado de Gigi Mitre?

Bien. Nuestra permanencia es algo que nos lo da el público y le agradecemos por la sintonía que recibimos. Tenemos muchas autocríticas. No me arrepiento de lo que hago. Yo pienso que cada día puedo hacer mejores cosas, aprender de los errores y potenciar las virtudes. Mi causa es la tolerancia y yo la propuse porque considero que de mí se ha dicho muchísimo.

¿Tienes planeado amistarte con Karen Schwarz ahora que regresó a las pantallas de Latina?

En mis planes solo está ser una mejor persona, un mejor novio y un mejor amigo. Esos son los únicos planes que me importan en mi vida… Yo todo lo que he dicho en televisión, lo hice con el corazón y todo lo que he hablado con mis grandes cómplices, que son los televidentes, lo ratifico y lo pensaré hasta el día que me muera. Siempre sostengo lo que pienso.

¿Qué te pareció que Gisela Valcárcel comentara que no ve tu programa?

No sabe lo que se pierde, pero su producción sí nos ve y se nota. Obviamente saben lo que pasa en el espectáculo y tampoco me creo el ombligo del mundo para decir si ve o no mi programa. Si quiere verlo, bien, pero está claro que su equipo (de Gisela Valcárcel) hace las cosas con base en la coyuntura del espectáculo y esa está basada en lo que sacamos en ‘Amor, amor, amor’.