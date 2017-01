Rocío Miranda crítica a los realitys, pero sueña con estar en uno

Qué contradicción. La modelo y ex voleibolista Rocío Miranda escribió en su cuenta de Facebook algo que dejó confundido a muchos.

Miranda piensa que algunos productores de TV dan un “programa propio a una persona”, cuando se cumple con dos requisito: “haber pasado por un reality o tener un escándalo a cuestas”.

Sin embargo, en los comentarios de la misma publicación, Rocío Miranda indicó que no descarta ingresar a un reality. Incluso, explicó lo siguiente: “si bien no me interesa hacer show de mi vida sí me gustaría entrar y ganarle a varias de ahí que piensan que eso que hacen es competencia”.

En otro comentario más perspicaz precisó: “La verdad que ganas no me falta de entrar a un reality pero solo para bajar de sus nubes a varias desubicadas que piensa que por armar torres de vasos o jugar lingo están compitiendo en algún deporte olímpico. Solo por eso iría”.

Perú21 logró contactar al representante de Rocío Miranda, Anthony Pazos, quien nos indicó que el comentario sobre los productores fue “mal interpretado”, y aseguró que ella no se refirió a lo que “le han dicho, sino a lo que piensa”.

Confirmó que Rocío Miranda ha recibido propuesta de los programas de este corte, pero indicó que está evaluando. “Pero siempre recibimos propuestas, hemos recibido propuestas de Esto es guerra y Combate, pero estamos evaluando (…) El productor de Combate José Luis Aguilar nos llamó para que Rocío vaya, pero estamos en eso”, detalló.

Reiteró que si Rocío Miranda llega a entrar a un reality no será por una cuestión económica. “Si ella entraría (a un reality), como dice Rocío, sería por darse el gusto de ganarle a estas chicas, no por el dinero, sino por competir y ganar en competencias”, acotó.