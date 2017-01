Roberto Martínez aclaró que no le fue infiel a la madre de su hijo

Luego de que la revista Magaly TeVe revelara fotos de su nueva relación con la modelo trujillana Fabiola Mantilla de 23 años, el ex capitán de Universitario de Deportes, Roberto Martínez aclaró que no le fue infiel a Maricielo Castañeda, madre de su hijo Joaquín.

“Con ella mantenemos una súper buena relación. Quizás no será al cien por ciento como antes pero mantenemos una relación de mucho respeto y cariño”, aclaró Martínez al programa Espectáculos de Latina.

Martínez agregó que no descuidará a su hijo Joaquín: “Yo estoy seguro y convencido de que no me verán con una demanda de alimentos, maltrato o por abandono a mi hijo. Para mí, un hijo es lo más importante del mundo”.

Tras la aclaración, Roberto Martínez no quiso dar mayores detalles de su nueva relación con su joven pareja, Fabiola Mantilla: “Quiero mantener eso en reserva. Yo he cometido errores en el pasado por hacer pública mis relaciones. Solo diré que estoy súper contento”.

