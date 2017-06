¿Rihanna nuevamente enamorada? Esta foto con un multimillonario saudí lo demostraría

¿Hay un nuevo amor en la vida de Rihanna ? No hay nada confirmado, pero el portal TMZ publicó una foto de la cantante aparentemente en un placentero momento junto al multimillonario saudí Hassan Jameel.

La intérprete de ‘Diamons’ y al empresario de 29 años aparecen besándose en la piscina de un resort en Ibiza, España.

¿Quién es precisamente Hassan Jameel? Se trata de uno de los hombres mas influyentes de Arabia Saudí. Es presidente adjunto y vicepresidente de Abdul Latif Jameel Motors, una empresa que posee los derechos de venta de Toyota en su país.

Forbes estima que su familia tiene una fortuna de 1.3 mil millones de euros.

Rihanna no aclaró nada sobre su relación, pero numerosos medios dan por confirmado el romance.

