Ricky Martin: Recuerda la emotiva carta de amor que le escribió a sus hijos

Con motivo del Día de los Padres, el cantante Ricky Martin le escribió una conmovedora carta de amor a sus mellizos Valentino y Matteo, donde les explica que su llegada fue “el amor más puro” que conoció en su vida.

La carta fue publicada en la revista Times y junto a él también escribieorn otros famosos como Hank Azaria, Juanes, Anthony Doerr, Russell Simmons, Ken Jeong y Lester Holt.

La carta de Ricky Martin

“Les he contado cómo, desde el primer momento en el que los tuve en mis brazos, me sentí honrado y bendecido de ser su padre, pero no creo que les haya dicho cuánto ustedes cambiaron mi vida.

Por años, tuve claro que yo quería convertirme en padre. Soñaba con esta posibilidad que me inspiraba. Cuando ese sueño se convirtió en realidad, no pueden imaginar el gozo y las emociones que me invadieron. Esperaba con ansiedad su llegada. Me debo haber leído cuanto libro de paternidad existiera para prepararme para su llegada. Entonces, cuando los tuve en mis brazos, el tiempo se detuvo. Sentí la forma de amor más pura que había conocido en mi vida.

Desde ese momento, mi viaje junto a ustedes ha sido una aventura llena de gozo. Han viajado el mundo conmigo desde que tenían dos años de edad. Hemos aprendido cosas nuevas todos los días. Me sorprendo con todo lo que ustedes hacen y me han inspirado a intentar cosas nuevas, como escribir mi primer libro infantil. Sobre todo, me han dado la fuerza para vivir una vida honesta. Una vida de valor y transparencia que me llena de orgullo y paz.

Qué regalo tan grande me han dado ustedes. Les estoy agradecido eternamente. Si hay algo que deseo para ustedes, aparte de que sepan que son amados incondicionalmente por mí, nuestra familia y amigos, es que ustedes pueden ser ustedes mismos. Nunca permitan que nadie ni nada les haga sentir que no pueden ser ustedes mismos. Sea lo que decidan ser o hacer, siempre estaré a su lado.

Por favor, siéntanse seguros de esto y nunca lo olviden.

Los ama.

Papi”.

