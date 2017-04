Ricky Martin recibe un emotivo mensaje de...¿su ex?

Todavía siente una profunda admiración hacia él. Carlos González Abella, ex pareja del Ricky Martin , se confesó orgulloso de los éxitos que cosecha el cantante.

El economista, pareja del puertorriqueño durante cinco años, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del último show que ofreció el artista en Las Vegas.

En la imagen se observa el increíble escenario donde se lució ese día el cantante, acompañada de un emotivo mensaje que prueba que pese a haber terminado, continúa queriéndolo.

“No estoy sorprendido del espectáculo increíble que fui testigo anoche por que conozco su disciplina, su profesionalismo, su dedicación, su energía y elegancia. He sido afortunado de ver muchos shows de este gran artista, pero tengo que decir: this is the best one yet! (este es el mejor hasta ahora). Mis felicitaciones Kiki. ¡Abrazote!”, escribió.

Ricky Martin, actualmente en una relación con el artista sirio Jwan Yosef, agradeció el gesto de su ex pareja comentando con un emoticón la publicación.

