Ricky Martin: ¿Por qué se demoró en admitir su orientación sexual?

Hace cerca de 7 años, el cantante Ricky Martin reveló que es gay. En una reciente entrevista con CBS News, el cantante se refirió al momento exacto en que decidió decirle al mundo quién era realmente.

“Fue extremadamente doloroso… Cuando finalmente envié el tuit y compartí con el mundo mi orientación sexual fue como ‘Oh, Dios mío, ¿es todo? Perfecto’, porque tenía miedo”, comentó el artista de 45 años al medio estadounidense.

Cuando se le preguntó por qué no dio a conocer esto antes, Ricky Martin respondió: “Tenía miedo al rechazo, porque desafortunadamente durante muchos años, mucha gente me dijo que mis sentimientos eran malos. ‘Lo que sientes no es piadoso’ (…) Si estoy sintiendo esto es porque no soy una buena persona”.

Siete años después de su tuit, Ricky Martin no podría ser más feliz. Tiene dos hijos, Matteo y Valentino, y además, está comprometido con el artista, Jwan Yosef.

Sobre la boda, comentó: “No sabemos la fecha aún. Estamos comprometidos y pasándola de maravilla. Sí, quizás este año. Quiero una boda grande. Quiero una celebración de al menos tres días”. Habrá que estar atentos para la gran celebración.

