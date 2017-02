Ricardo Morán pidió romper con los estereotipos del colegio en la campaña #EducaciónConIgualdad

El productor Ricardo Morán está apoyando la campaña #EducaciónConIgualdad, una iniciativa que promueve una educación basada en el respeto por la diversidad, la igualdad de género y la no discriminación.

A través de un video la reconocida figura de la televisión pidió romper los estereotipos de la escuela y permitir que los niños sean ellos mismos.

“Yo estaba en un colegio donde todos eran varones y lo que hacían todos era jugar futbol. Jugar futbol afianzaba tu seguridad si no lo hacías no solamente no eras deportista ni buen amigo, sino que no eras hombre y eso genera burlas maltratos y aislamiento”, confesó el actor.