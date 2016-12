Raphael reveló que tuvo problemas con el alcohol: “Empecé a beber porque me hacía dormir”

El cantante español Raphael reveló, en el estreno de la nueva temporada del programa español Mi casa es la tuya, que tuvo problemas con el alcohol, que agravaron la cirrosis hepática que padecía.

“Empecé a beber botellitas de esas pequeñas de los hoteles porque me hacían dormir”, confesó Raphael, y jamás imaginó que ese mal hábito podría haberle costado a la vida.

En poco tiempo, el problema se agravó y no fue fácil para Raphael reconocer que no estaba bien. “Yo notaba ciertos síntomas pero te juro que yo siempre he sido una persona sanísima, no soy comilón, no soy fumador, no soy bebedor”, manifestó.

Raphael indicó que su esposa se enteró de su estado mucho tiempo después y que al principio no quería que le realizaran un trasplante de hígado. “No quería. Finalmente lo tuve que hacer, porque sino iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte, o llegaba el hígado, o no podía continuar viviendo”, aseguró.

Tras pasar por la lista de espera, Raphael recibió un hígado el 1 de abril de 2003 y desde entonces, se ha convertido en un abanderado y defensor del sistema de donación de órganos.

