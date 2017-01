El modelo brasileño Rafael Cardozo brindó detalles de la fiesta de Año Nuevo donde coincidió con los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Su cumpleaños fue bien chévere, estuvo La Charanga Habanera, fue un tono muy divertido. Estaba Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán). Ellos necesitan este descanso porque pasan todo el año trabajando, entrenando, viajando para jugar. Guerrero merecía este descanso”, contó Rafael Cardozo a América Espectáculos.

El modelo no es ajeno a los rumores que vinculan a la modelo Luciana Fuster con el futbolista Paolo Guerrero, pero asegura que no vio ‘nada raro’ y defendió a la joven modelo.

“La gente dijo que Luciana bailó con (Paolo) Guerrero en su cumpleaños, toda la gente bailó con él, hasta los hombres bailaron con Guerrero. Yo creo que fue normal, pero la gente empieza a especular. No solo ella bailó, también la tía, la mamá, todo el mundo”, aclaró el exintegrante de Combate.

A su vez, Rafael deslizó la posibilidad de que la relación entre el futbolista Paolo Guerrero y la modelo Alondra García Miró habría llegado a su fin. “Yo no pregunté, no tengo ese nivel de amistad con él, pero si no pasaron juntos el Año Nuevo… creo que es porque algo hay”, dijo Rafael Cardozo.

¿Y la Foquita?

Rafael se animó a opinar sobre la situación sentimental del delantero nacional Jefferson Farfán. El modelo dejó entrever que el futbolista está soltero.

“Yahaira (Plasencia) no estaba con nosotros. Creo que Farfán está soltero. Stephanie (Valenzuela) estuvo en el cumpleaños de Paolo, pero todos entre amigos. Se fue súper temprano a su casa”, señaló Rafael Cardozo.

