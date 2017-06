Siempre se ha dicho que los actores de Hollywood son quienes reciben el sueldo más alto. Sin embargo, ¿conoces cuánto ganan exactamente por protagonizar una película?

► Conoce a los famosos que ganaron más dinero, según Forbes

Gracias a una lista de la revista Forbes, te contamos quienes son los actores que han cobrado más por actuar en distintos filmes este año.

Lee la información completa en la siguiente galería

1. Mark Wahlberg: US $ 68 millones de dólares

2. Dwayne La Roca Johnson: US $ 65 millones de dólares

3. Chris Rock: US $ 57 millones de dólares

4. Vin Diesel: US $ 54.5 millones de dólares

5. Louis C.K.: US $ 52 millones de dólares

6. Adam Sandler: US $ 50.5 millones de dólares

7. Jackie Chan: US $ 49 millones de dólares

8. Robert Downey, Jr.: US $ 48 millones de dólares

9. Dave Chappelle: US $ 47 millones de dólares

10. Tom Cruise: US $ 43 millones de dólares

Te puede interesar