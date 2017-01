¿Por qué Rosángela Espinoza critica a 'Carloncho'?

Rosángela Espinoza se define como una persona humilde. ¿Y a qué se debe esta declaración? Al parecer, quiso mandar una indirecta al popular animador ‘Carloncho’, su ex pareja.

La modelo dijo que no es como otros a los que “se les subió la fama a la cabeza”.

“Yo no cambio, nunca voy a cambiar. Hay otras personas a las que la fama se les sube a la cabeza, a mí no. Yo soy sencilla, las personas lo saben. Nunca olvidaré mis raíces”, dijo la modelo, quien acaba de posar para un calendario.

Rosángela Espinoza, según Trome, se molestó porque Carloncho usó la palabra ‘arrabal’ de manera despectiva.

“Me contaron que mencionó una palabra, ‘arrabal’, que significa un barrio de bajos recursos. Antes de hablar o decir algo hay que informarse, leer, pues puede ofender a personas. Yo no me siento mal si me lo dicen, porque soy de unidad vecinal, me siento orgullosa. Pero hay personas que pueden ser sensibles. Creo que debe disculparse”, explicó Rosángela Espinoza.