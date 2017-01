¿Por qué no debes idealizar a una chica reality? Xoana González te lo explica

La modelo argentina Xoana González compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes acompañadas de un mensaje que busca desmitificar la perfección de la chicas de la televisión.

“Tengo celulitis y ¿qué?. Rompamos con la estupidez de endiosar a las chicas de la tele! O sea somos igual que todas: Juanetes, callos, pie de travesti, celulitis, pelos encarnados, pot* flanero, las tet** frías porque son de plástico, estrías, cicatrices (abajo de las lolas tengo dos gusanos, parece que me agarró ‘Jack destripador’, es que tengo piel queloide) granitos, orégano en los dientes, bigotes…”, indicó Xoana González.

“La seguridad no viene del espejo, sino de la plenitud interior… no me paltea, ni me limita a usar short ni menos dejar de bailar”, añadió la modelo.

Las palabras de Xoana González fueron bien recibidas por lo usuarios de Instagram e incluso muchos destacaron su sinceridad para contar las cosas.

Como se recuerda, no es la primera vez que Xoana González decide lucirse al natural en sus redes sociales. Hace unos días se mostró sin maquillaje ni extensiones dejando ver que más allá de lo que se pueda agregar físicamente, solo es como una de nosotros.

