Karla Tarazona se presentó este último sábado en el segundo programa de ‘El dilema’ que lo conduce Ricardo Morán. Como se sabe, el formato de esta nueva producción de Latina consiste en colocar en difíciles situaciones a sus invitados.

La pregunta que se le hizo a la modelo fue la siguiente: ¿Qué hiciste cuando viste las fotos de tu ‘esposo’ y su bailarina publicadas en redes sociales? Las alternativas no fueron nada fáciles:

Confrontar a su pareja

Encaraste a los chicos de la orquesta

Buscaste a la bailarina para escuchar su versión

Te hiciste ‘la loca’ hasta obtener más pruebas

Luego de que el público votó la decisión que hubiera tomado Karla Tarazona, la ex pareja sentimental de Christian Domínguez reveló la respuesta. Ella dijo que confrontó a su pareja para que le explique lo sucedido.

“Obviamente lo esperé y conversé con él porque era una sorpresa ver estas imágenes. Aunque no era tanto sorpresa porque si ustedes ven las fotos, no se ven besando. Yo le pregunté qué fue lo que pasó y me dijo que estaban tocando en un concierto y después fueron a un evento”, dijo Karla Tarazona

Además, la también conductora de televisión agregó que fueron los comentarios lo que le hicieron sospechar de una supuesta infidelidad de Christian Domínguez.

“Lo que parecía sospechoso en la foto no era la foto en sí, sino, los comentarios que ponían. Antes que salieran estas fotos en ‘Amor Amor Amor’, presentaron varios registros migratorios. Él me respondió que la había encontrado (a su bailarina) en varias ocasiones”, declaró.

Por último, Karla Tarazona aceptó que ‘no vio cosas’ sospechosas a pesar que se lo advertían. “No es que sea la mujer más ingenua del mundo, pero cuando una está enamorada te ciegas y no ves las cosas que las demás personas quizás ven”, finalizó.

