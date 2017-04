¿Qué dijeron Krayg Peña y Alejandra Baigorria sobre el matrimonio Hart-Rivadeneira? [Video]

Fue la noticia del día en los espectáculos y nadie se pudo escapar a comentarla. Mario Hart y Korina Rivadeneira contrajeron matrimonio este viernes en Huaral sorprendiendo a todos por la rápida decisión.

Y sin duda Krayg Peña y* Alejandra* Baigorria, ex parejas de los recién casados, no podían quedarse ajenos de dar sus comentarios.

Krayg Peña, que mantuvo un romance con Rivadeneira por cerca de cuatro años comentó que es algo que no le interesa.

[Esto es guerra: Esta es la orden de salida del país de Korina Rivadeneira]

“Era una noticia que ya sabía. No me sorprende casi nada de ellos. Me enteré por terceras personas, porque hay muchos invitados en el programa”, contó en América.

El también venezolano precisó que no ha sido invitado al evento de este sábado. “No estoy yo, no me interesa estar tampoco”, dijo contrariado, aunque después indicó que “podría ser el padrino o podría llevar la cola del vestido”.

“Es una relación que comenzó de manera rara y conflictiva y ahora se suma esta boda. Esto es una sombra que van a cargar, que no van a poder sacarse en mucho tiempo”, apuntó el modelo.

El matrimonio siempre es algo bonito

A diferencia de Kraig Peña,solo tuvo buenos deseos para el nuevo matrimonio. Vale recordar que la rubia mantuvo una intensa relación con el piloto de carreras por más de cinco años.

[‘Peluchín’ sobre boda de Mario Hart: “El imbecilómetro colapsa contigo. No rebuznas de puro hipócrita”]

“El matrimonio siempre es algo bonito. Es algo muy delicado y la verdad le deseo lo mejor”, indicó Baigorria a la salida del programa ‘Esto es Guerra’.

“Me acerqué a cada uno de ellos, les dí un beso y les dije que sean muy felices”, contó, para luego mencionar que Mario Hart “maduró” y “encontró el amor”.

Por último, la modelo indicó que no podrá asistir a la ceremonia de este sábado porque ya tenía pactado un compromiso de antemano en Estados Unidos.

Te puede interesar

Korina Rivadeneira se casó, pero ya tenía orden de salida del país https://t.co/kdswVSQAo8 pic.twitter.com/bTh8iFnPuj — Diario Perú21 (@peru21noticias) 22 de abril de 2017