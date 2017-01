¡Plop!: Lo que dijeron los rostros de la farándula esta semana [Fotos]

Estas fueron las principales frases que dejó el espectáculo durante esta semana. El comediante Pablo Villanueva ‘Melcochita’ pidió al público que no lo juzgue, pues continuará haciendo reír a la gente ya que a eso se dedica y no significa que no sea consciente de la muerte de una persona tras accidente que protagonizó.

Yvonne Frayssinet aseguró que participará en la nueva serie De vuelta al barrio, en el que encarnará una “mujer de barrio”, por lo que tendrá que desligarse por completo de su expersonaje de ‘Francesca’ en Al fondo hay sitio.

En el plano internacional, la cantante Paulina Rubio anunció que hará un dueto musical con la artista Selena Gómez como parte de su nuevo disco.

Por su parte, el cantante Renéz Pérez, integrante de la banda Calle 13 anunció su debut como solista y su primer sencillo será lanzado este mes de enero.