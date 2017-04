Más actuales jamás. El dúo Pimpinela decidió modernizar uno de sus populares temas: ‘Olvídame y pega la vuelta’. La pareja se inspiró en la vida de los ‘millennials’ para poder expresar el desamor como ellos lo harían.

Pimpinela utilizó las palabras que dirían dos jóvenes en el peor momento de su relación: la ruptura. Esto ocurrió durante el programa radial argentino ‘Perros de la Calle’.

“Hace dos años y un día me borró de Instagram, y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin ‘stalkear’. Y ahora navegando una noche, yo lo enganché on line”, le cantó Lucía a Joaquín.

“Ahora vete, olvida mis selfies, mi Facebook, mi password; mi clave de Netflix (Jamás la pude hacer andar). Vete, borra mis videos, los celus de mis viejos y mis fotos en tetas (Ahora vas a ser viral)”, se escucha en el coro.

La canción fue dedicada a los ‘millennials’, donde muestran las reacciones, y tipo de conversaciones de las nuevas generaciones.

