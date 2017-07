El conductor Phillip Butters es conocido por sus polémicos comentarios, y como es costumbre, no se guardó nada, y arremetió contra la modelo Korina Rivadeneira debido a su situación migratoria, que la ha llevado a estar en la clandestinidad.

Al leer el titular de un diario durante su programa en Radio Exitosa, el popular conductor se indignó y cuestionó inicialmente: “¿Osea el jefe de extranjería está para rogarle a Korina que se entregue? ¿Por qué ella no se pone a derecho?”

“Ella es una chica lindísima, guapa, talentosa, pero tiene muchísimos años en el Perú. Ella tiene todos los recursos y ha tenido todo el tiempo para regularizar su situación migratoria”, comentó Butters. “Todo el tiempo del mundo, todos los contactos, ella no es una refugiada política, no es una ‘arapera’ (sic), no es alguien que la pase mal”, añadió.

A su vez, también manifestó: “Korina, por lo menos, tiene 4 o 5 años en el Perú ganando un sueldo que no lo gana ni un gerente de un banco, entonces ella tiene para contratar al mejor estudio de abogados largamente para que la represente”.

Asimismo, se expresó duramente sobre los actos de Rivadeneira. “Tus abogados no te han dicho la realidad Korina. La realidad es que estás en problemas hace un montón de tiempo y no has hecho más que mediatizar el tema: Presionar al presidente de la república, presionar al defensor del pueblo y ponerte en una condición de víctima que no es tal”, dijo.

“Yo si creo que puede regresar, si se ha casado con peruano, y su casamiento es válido, tendrá que salir del país para cumplir con la ley que le dice que salga, y en su condición de esposa de un peruano, si todo esta ok, ya está”, señaló el conductor.

“Regresará al Perú como la señora Hart, cumpliendo todas las leyes, y ojala que pague todos los impuestos que dejó de pagar en su momento”, finalizó.

