La farándula nacional está llena de dramas, alegrías, crueldad, tristezas, peleas, angustias y romances, como la vida misma.

A continuación, te presentamos 10 episodios de la televisión que en su momento hicieron noticia y con los que muchos peruanos se identifican hasta hoy (aunque aseguren detestar el mundo del espectáculo).

1. Milena Zárate vs. Greisy Ortega: “Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara”

La traición duele. Milena Zárate, como muchas otras mujeres, sufrió la infidelidad de su pareja, Edwin Sierra, quien no tuvo mejor idea que engañarla con su propia hermana. El encuentro cara a cara de las colombianas ocurrió en el programa de Magaly Medina y se dijeron de todo. No faltaron las lágrimas.

2. Magaly y el baile del calzón

Todos hemos cometido locuras. Magaly Medina, por ejemplo, no tuvo mejor idea que sacarse el calzón durante la emisión de uno de sus programa al ritmo de Ruth Karina. La prenda roja hizo historia al igual que sus torpes movimientos.

3. Guty Carrera: “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel…”

“Pórtate mal y niégalo todo”, reza por ahí una frase bastante compartida en Internet. Y Guty Carrera lo hizo. Aseguró innumerables veces en televisión nacional que no le fue infiel a Melissa Loza, al mismo tiempo que los rumores que lo acusaban de ‘tramposo’ lo confirmaban.

4. Gringo Karl se entera que Flor de Huaraz le fue infiel

Si te han roto el corazón con una infidelidad, entonces entenderás lo que sintió el ‘Gringo Karl’, cuando vio unas fotos en las que su novia Flor de Huaraz se besaba con el reguetonero ‘Shaggy Man’. Las pruebas fueron contundentes.

5. ¿Koki Belaunde pasado de copas?

El estilista que “trabaja en su simple peluquería de Miraflores” hizo historia cuando apareció en el set de Magaly Medina cantando ‘No me caso’. ¿La razón? Al parecer eligió un mal momento para presentarse en televisión porque estaba evidentemente ebrio. ¿A quién no se le ha pasado la mano alguna vez?

6. Tula y Javier Carmona: ‘El clic’, el embarazo y la boda

¿Amor a primera vista? Suele pasar, y así lo aseguró en su momento Tula Rodríguez, quien hizo ‘clic’ con quien por ese entonces era gerente de su canal. El romance vino con sorpresa. La ex bailarina anunció con bombos y platillos su embarazo y luego se casó con el padre de su hija. ¿Vivieron felices por siempre?

7. Wachiturras vs. Culisueltas

“Uno para todos y todos para uno”, parecen haber pensado las integrantes de ‘Las Wachiturras’ y de ‘Las Culisueltas’ cuando se vieron enfrentadas en ‘Amor, amor, amor’. Las jóvenes no dudaron en insultarse e incluso se golpearon en defensa de su agrupación. No las podemos culpar, ¿quién no se ha visto envuelto en una riña por sus amigos?

8. Se burlan de Mayimbú y él no aguanta las lágrimas

El bullying es pan de cada día y eso lo vivió en carne propia Mayimbú, quien fue víctima de duras críticas y burlas por parte de un ‘youtuber’, que cuestionó su presencia en televisión. Cuando el personaje habló del tema en señal abierta no aguantó y se quebró.

9. Melcochita no es padre de la pequeña Constanza

Melcochita se hizo una prueba de ADN que confirmó que la hija de su pareja Monserrat Seminario no era suya. Lloró, sufrió, pero igual decidió reconocerla. El amor por la pequeña pudo más que su orgullo.

10. La mágica boda de Susy Díaz y Andy V

La boda de cuento de hadas es el sueño de muchas personas, incluyendo Susy Díaz, quien se casó con el por ese entonces desconocido Andy V frente a las cámaras de Magaly TeVé. Hubo torta, fiesta, banda y lágrimas. Lo clásico.

Te puede interesar