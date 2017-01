'Peluchín' a Sofía Franco: "Permitiste que durante tu conducción se difame a mi familia injustamente"

Rodrigo González ‘Peluchín’ respondió a su ex dupla de Amor, amor, amor Sofía Franco, luego de que la conductora señalara que el distanciamiento entre ambos se inició cuando competían por el ráting.

“El alejamiento se debe a que permitiste que, durante tu conducción (en _Al aire), se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú sí tienes claro cómo son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto a tu ahora ex programa. Lo hiciste, además, después de recibir una llamada mía para alertarte en un tema que te perjudicaba y que jamás publiqué en mi programa”,_ escribió en Facebook.

‘Peluchín’ también sostuvo que la “falta de lealtad” es uno de los mayores problemas para él y que no lo olvida, aunque pueda perdonarla. Pese a todo, el conductor de Amor, amor, amor le deseó éxitos en su nuevo programa, pero aclaró que ya no mantienen ningún vinculo amical.

“La falta de lealtad sí es un problema para mí. Difícilmente la olvido, aunque la perdone. No es el ráting, que eso llega gracias a la complicidad con mi gente y con toda la lavandería televisiva en contra de la cual eres parte ahora. No aproveches la prensa para tu nuevo programa mintiendo, pensando que, como estoy de vacaciones, lo harás impunemente y yo no diré nada”, agregó.