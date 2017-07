'Peluchín': "Gisela Valcárcel no es más que otros conductores de televisión" [VIDEO]

El conductor de ‘Amor, amor, amor’ Rodrigo González ‘Peluchín’ desató su ira contra la animadora de televisión Gisela Valcárcel, luego que ella criticara los programas de espectáculo.

‘Peluchín’ le recordó a Gisela Valcárcel que ella también hace espectáculos en su programa de baile.

“No seamos hipócritas. Decirlo no me parece un insulto. No se trata de género o porque es una persona mayor, hombre, mujer te lo deban dejar de decir. No estamos en la India. Acá no hay vacas sagradas. Aquí todos somos iguales. Ni Gisela es más que otros conductores de televisión, ni otros conductores son más que ella. Cada uno tiene su público, su espacio y su motivo de verte”, señaló Rodrigo durante la emisión de su programa.

► Rodrigo González le responde a Gisela Varcárcel: “Hipócrita con doble discurso”

“Por algo tú también llevas a los protagonistas de todas las semanas como flamantes jales de tú programa. Trabaja y deja trabajar al resto. No le digas al público a quién tiene que elegir”, añadió.

El conductor de espectáculos recomendó a la popular ‘Señito’ que se ubique debido a que ella hace algunos años en el horario de ‘Amor, amor, amor’ solo hacía 6 puntos de ráting en ese mismo canal por lo que tuvo que dejar la televisión.

Te puede interesar