Pedro Loli contó los minutos de terror que se vivió en el bus tras cuádruple choque en Arequipa

El último sábado, los integrantes de la Gran Orquesta Internacional sufrieron un aparatoso accidente en Arequipa y en consecuencia, los cantantes fueron diagnosticados con contusiones leves, a excepción de Pedro Loli que se llevó la peor parte al recibir nueve puntos en la cabeza.

A través de una transmisión en su Intagram, Pedro Loli narró lo que pasó tras el accidente, ya que todos estaban durmiendo hasta que sintieron el fuerte impacto. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Estábamos durmiendo todos hasta que sucedió esto, no sé como pero me rompí la cabeza. El chofer quedó atrapado pero lograron sacarlo bien y solo tiene algunos golpes, igual que otros chicos golpes leves, a mí me han puesto nueve puntos en la cabeza”, narró adolorido.

En las imágenes se le observa con una venda blanca que cubre su cabeza y un semblante demacrado. Tras el accidente, acudieron a la clínica y él fue al hotel a descansar. También aprovechó en agradecerle a todas las personas que se preocuparon por él.

“Justo ayer antes de la presentación, los chicos y yo rezamos… Tal vez como sabiendo que algo iba a pasar. Pero estamos siempre con Dios, Él nos protege”, añadió el cantante.

