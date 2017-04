Payback 2017: Lo que debes saber del evento próximo evento de la WWE

Acabó la espera. Este domingo desde las 7:00 p.m. se realizará el WWE Payback, en el SAP Center de San José, California, Estados Unidos.

Podrás disfrutar el evento de lucha en vivo a través de Fox Action (185 Movistar, 332 Claro, 564 DirecTV). Este show será exclusivo de la marca Raw, pero tendrá algunos luchadores de SmackDown.

La pelea más esperada y la que ha generado mucha intriga es el encuentro entre Randy Orton y Bray Wyatt en una lucha House of Horrors.

Los Hardy Boyz defenderán el título en parejas de Raw ante Sheamus y Cesaro.

De otro lado, Roman Reigns buscará revancha ante Braun Strowman.

Esta es la cartelera completa:

-Roman Reigns vs. Braun Strowman.

-Lucha House of Horrors: Randy Orton (campeón mundial) vs. Bray Wyatt.

-Seth Rollins vs. Samoa Joe.

-Lucha por el título de los Estados Unidos: Kevin Owens (campeón) vs. Chris Jericho.

-Lucha por los títulos en pareja de Raw: Matt & Jeff Hardy (campeones) vs. Sheamus & Cesaro.

-Lucha por el campeonato de mujeres de Raw: Bayley (campeona) vs. Alexa Bliss.

-Lucha por el título crucero: Neville (campeón) vs. Austin Aries.

-Kick Off: The Miz vs. Finn Balor.

-Kick Off: Big Cass & Enzo Amore contra Karl Anderson & Luke Gallows.

Esta nota también te puede interesar

¿Quieres adoptar un perrito o gatito? Solo sigue estos sencillos pasos https://t.co/t6o6hZycNw pic.twitter.com/Tg95uw6Zjg — Diario Perú21 (@peru21noticias) 29 de abril de 2017