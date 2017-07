Paolo Guerrero y Thaísa Leal se muestran muy cariñosos en centro comercial de Brasil [FOTOS]

El amor es cada vez más intenso entre el futbolista peruano Paolo Guerrero y su nueva pareja, la nutricionista brasileña Thaísa Leal. La pareja fue captada por la página web Extra.globo , caminando por el centro comercial de Barra, en el Oeste de Río (Brasil).

Pero lo mejor no fue eso. Si no que ambos, todo el tiempo se mostraban cariñosos, y no dejaban de hacerse mimos mientras disfrutaban de su día libre.

La relación de cerca de dos años con Alondra García Miró ya es parte del pasado. Ahora el futbolista crea nuevos recuerdos con la mujer que ahora goza de sus caricias, tal como lo vemos en las imágenes.

Las fotografías muestran como los enamorados pasean muy relajados. Ella está vestida con un pantalón corto, una polera negra y un bolso. Mientras que Paolo Guerrero viste unos jeans y un polo negro. En todo momento él está abrazado a ella.

