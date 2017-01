La modelo Alondra García Miró y el futbolista Paolo Guerrero habrían retomado su relación, según declaraciones del panelista del programa Espectáculos Ernesto Jiménez.

El ex integrante del reality Combate señaló que si bien la modelo y el futbolista se separaron antes de fin de año, decidieron darse una nueva oportunidad.

“Ayer ya lo estábamos diciendo, Alondra García Miró y Paolo Guerrero ya regresaron… Es más, en cualquier momento Alondra estaría regresando a Brasil no para recoger sus cosas como estábamos especulando hace unas semanas, sino para regresar. Estaban mal, habían terminado en algún momento, pero ya regresaron”, manifestó.

“Este fin de semana he conversado con un familiar de Alondra García Miró quien me confirmó que ya regresaron”, agregó Ernesto Jiménez.

Luego, Jazmín Pinedo, conductora de Espectáculos, señaló que la reconciliación era de esperarse; sin embargo, cuestionó el comportamiento que tuvo el futbolista Paolo Guerrero durante el tiempo que estuvo distanciado de la modelo Alondra García Miró.

“Que una relación tenga problemas no significa que no van a volver, probablemente regresen y eso es lo que ha sucedido con Paolo Guerrero y Alondra García Miró, porque así funcionan las relaciones. Después de tanto tiempo y de tantos planes tan serios como el matrimonio, no debe sentirse bien (ella)”, dijo Jazmín Pinedo.

Cabe resaltar que la semana pasada, el programa Amor de verano mostró un reportaje en el que se veía a Alondra García Miró llegando a su vivienda a bordo de un vehículo cuyo título de propiedad sería del delantero de la selección nacional.